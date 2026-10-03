Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor

Büyükşehirler ve sanayileşmiş iller ile daha küçük şehirler arasında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Bayburt ve Hakkari gibi nüfusu görece daha düşük şehirlerde sigara kullanımının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu belirtildi.