Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yaşam alışkanlıklarına ilişkin veriler dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan değerlendirmede, illerdeki alkol ve tütün kullanımı mercek altına alındı.
Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor
Türkiye'de şehirlerin sağlık ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin veriler dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Sigara ve alkol tüketiminin mercek altına alındığı araştırmada bazı illerin Türkiye ortalamasından ayrışması dikkat çekti. Listenin zirvesindeki şehir ise şaşırttı.Kaynak: Haber Merkezi
Ortaya çıkan sonuçlarda özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de bulunan bazı şehirlerin zararlı alışkanlıkların tüketiminde diğer illerden ayrışması dikkat çekti.
Nüfusu daha düşük ve geleneksel yaşam biçiminin ağırlığını koruduğu bazı şehirlerde sigara ve alkol tüketiminin Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirtildi.
SİGARA KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO
Araştırmada alkol tüketiminin yanı sıra sigara satışı ve kullanımına ilişkin veriler de değerlendirildi.
Büyükşehirler ve sanayileşmiş iller ile daha küçük şehirler arasında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Bayburt ve Hakkari gibi nüfusu görece daha düşük şehirlerde sigara kullanımının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu belirtildi.
Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, bu bölgelerdeki düşük tüketim oranlarının arkasında güçlü aile bağları, mahalle kültürünün devam etmesi ve ev merkezli sosyal yaşam gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.
EN AZ ALKOL TÜKETEN İLLER BELLİ OLDU
Verilere göre alkol kullanımının en düşük olduğu şehirler arasında Doğu Anadolu illerinin ağırlığı dikkat çekti.
4. Ağrı
3. Hakkari
2. Muş
ZİRVENİN SAHİBİ BAYBURT
Listenin ilk sırasında ise Bayburt yer aldı. Araştırmaya göre alkol kullanımının en az olduğu il olarak öne çıkan Bayburt, düşük sigara kullanımıyla da dikkat çekti.
Böylece Bayburt, incelenen sağlık ve yaşam alışkanlıkları bakımından Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri oldu.