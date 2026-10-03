Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor

Türkiye'de şehirlerin sağlık ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin veriler dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Sigara ve alkol tüketiminin mercek altına alındığı araştırmada bazı illerin Türkiye ortalamasından ayrışması dikkat çekti. Listenin zirvesindeki şehir ise şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 1

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yaşam alışkanlıklarına ilişkin veriler dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan değerlendirmede, illerdeki alkol ve tütün kullanımı mercek altına alındı.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 2

Ortaya çıkan sonuçlarda özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de bulunan bazı şehirlerin zararlı alışkanlıkların tüketiminde diğer illerden ayrışması dikkat çekti.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 3

Nüfusu daha düşük ve geleneksel yaşam biçiminin ağırlığını koruduğu bazı şehirlerde sigara ve alkol tüketiminin Türkiye ortalamasının altında kaldığı belirtildi.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 4

SİGARA KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Araştırmada alkol tüketiminin yanı sıra sigara satışı ve kullanımına ilişkin veriler de değerlendirildi.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 5

Büyükşehirler ve sanayileşmiş iller ile daha küçük şehirler arasında dikkat çeken farklılıklar ortaya çıktı. Bayburt ve Hakkari gibi nüfusu görece daha düşük şehirlerde sigara kullanımının Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu belirtildi.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 6

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, bu bölgelerdeki düşük tüketim oranlarının arkasında güçlü aile bağları, mahalle kültürünün devam etmesi ve ev merkezli sosyal yaşam gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 7

EN AZ ALKOL TÜKETEN İLLER BELLİ OLDU

Verilere göre alkol kullanımının en düşük olduğu şehirler arasında Doğu Anadolu illerinin ağırlığı dikkat çekti.

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4. Ağrı

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 9

3. Hakkari

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 10

2. Muş

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 11

ZİRVENİN SAHİBİ BAYBURT

Listenin ilk sırasında ise Bayburt yer aldı. Araştırmaya göre alkol kullanımının en az olduğu il olarak öne çıkan Bayburt, düşük sigara kullanımıyla da dikkat çekti.

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Türkiye’nin en sağlıklı illeri belli oldu: Sonuçları görenler şaşırıyor - Resim: 12

Böylece Bayburt, incelenen sağlık ve yaşam alışkanlıkları bakımından Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri oldu.

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