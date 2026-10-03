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Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"O BENİM DOSTUM"

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'ye yönelik olumlu ifadeler kullanırken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yakın iletişimine de özellikle dikkat çekti.

Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Trump, Erdoğan için "O benim dostumdur" dedi.

"CAATSA'DA ENGEL YOK"

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü belirterek, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum.

Bildiğiniz gibi o benim dostumdur. CAATSA'da engel yok. Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim" diye konuştu.

Trump'ın sözleri, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve doğrudan sürecin neden geciktiğine dair sorunun ardından geldi.