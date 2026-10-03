Nihat Kahveci'den Montella'ya Arda Güler isyanı: 'Anası ağladı'

İtalyan teknik adamın oyuncu değişikliği ve kadro rotasyonundaki tutumunu eleştirmeye devam eden Kahveci, "3-0'da Arda'yı al dinlendir. Çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, tek başına her yerde. Onu bile yapamayan bir teknik direktör var sahanın kenarında. Hemen gitmeli de belki İtalya'da valizini tam toparlar, yakınım diye orada bırakır belki" ifadelerini kullandı. Kahveci'nin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.