UEFA Uluslar A Ligi'nde deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda gruptaki puansız gidişat devam ederken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerine ve oyuncu yönetimine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.
Nihat Kahveci'den Montella'ya Arda Güler isyanı: 'Anası ağladı'
Belçika deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgi A Milli Takım’da tartışmaları beraberinde getirdi. Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Vincenzo Montella’nın kadro tercihlerini eleştirirken, Arda Güler’in kullanımına özellikle dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Maçın ardından YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, İtalyan teknik adama özellikle Arda Güler'in kullanımı üzerinden sert eleştiriler yöneltti.
SAHADAKİ YIPRANMA VE TAKTİKSEL ZAAFLAR
Milli Takım'ın Uluslar A Ligi gibi üst düzey bir arenada sergilediği kırılgan performans, spor otoriteleri ve taraftarların odağında.
Belçika karşısında alınan net mağlubiyetin yanı sıra, yoğun fikstürde oyuncu sağlığının ve fiziksel direncin gözetilmemesi eleştirilerin ana noktasını oluşturuyor.
Takımın hücum yükünü sırtlayan Arda Güler'in 9 gün içinde 3. maçına çıkması ve farklı skorlara rağmen sahada tutulması, hem fiziksel riskler hem de maç içi hamle yetersizliği açısından teknik heyetin zaafı olarak değerlendiriliyor.
"MONTELLA'NIN GİTMESİ İÇİN BİR SEBEP DAHA"
Maçın ardından Montella'nın görevden ayrılması gerektiğini savunan Nihat Kahveci, Arda Güler'in aşırı yüklenmeye maruz kaldığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Montella'nın bu takımdan gitmesine bugün artı bir sebep söylüyorum. Dakika 76'da Lukaku'nun golü maç 3-0. Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı Fransa maçında Kocaeli'de, oradan Bursa'ya geçti anası ağladı."
"Bütün tanıdığı akrabaları, Türk milleti üzüldü çabalarının karşılığını alamadığı için. Bugün yine ilk yarıda, ikinci yarıda her yerde... Yorulmuş, maç 3-0… İtalya maçına bari Arda'yı dinlendir de o sarıyı yiyip cezalı olmasın. Burayı da mı okuyamıyor?"
İtalyan teknik adamın oyuncu değişikliği ve kadro rotasyonundaki tutumunu eleştirmeye devam eden Kahveci, "3-0'da Arda'yı al dinlendir. Çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, tek başına her yerde. Onu bile yapamayan bir teknik direktör var sahanın kenarında. Hemen gitmeli de belki İtalya'da valizini tam toparlar, yakınım diye orada bırakır belki" ifadelerini kullandı. Kahveci'nin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR İÇİN REAKSİYON BEKLENTİSİ
Grupta henüz puanla tanışamayan A Milli Takım'da Montella'nın yönetim anlayışı yüksek sesle tartışılırken, teknik heyetin önümüzdeki müsabakalarda nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Oyun disiplininin sağlanması ve oyuncu sağlığını da gözeten bir rotasyon anlayışına geçilmesi, ay-yıldızlı ekibin gruptaki geleceği açısından kritik önem taşıyor.