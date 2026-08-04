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ABD Başkanı Donald Trump, yükselen petrol fiyatlarının enerji şirketlerine sağladığı yüksek kazanç üzerinden büyük petrol devlerine yüklendi. Beyaz Saray’da konuşan Trump, özellikle ExxonMobil ve Chevron’un elde ettiği kârlara dikkat çekti.

“KITLIKTAN PARA KAZANIYORLAR”

İran savaşıyla birlikte ham petrol fiyatlarında yaşanan artışın şirketlere olağanüstü gelir sağladığını belirten Trump, “Kıtlıktan çok fazla para kazanıyorlar. Bunu beğenmiyorum.” ifadelerini kullandı.

İSİM VEREREK HEDEF ALDI

Trump, ExxonMobil ve Chevron’un çok yüksek kâr elde ettiğini belirterek, bu kazancın bir kısmının tüketicilere yansıtılması gerektiğini söyledi. Şirketlerin akaryakıt fiyatlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADAN DA ÇAĞRI YAPTI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarda da petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yeterince yansımadığını savundu. ABD Adalet Bakanlığı’na konunun incelenmesi talimatını verdiğini açıklayan Trump, fiyatların daha hızlı gerilemesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca İran savaşı sonrası yaptığı bir paylaşımda, “Herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun. İzliyorum.” ifadelerini kullanırken, Enerji Bakanlığı’na da “Drill, baby, drill” çağrısında bulundu.

ŞİRKETLERİN KARI KATLANDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chevron’un net kârı geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 2,5 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. ExxonMobil’in net kârı ise 7,1 milyar dolardan 14,5 milyar dolara çıktı. Böylece Chevron’un kârı yaklaşık dört katına, ExxonMobil’in kârı ise iki katından fazla artış gösterdi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ AMA TARTIŞMA SÜRÜYOR

İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun durdurulması ve diplomasi mesajlarının ardından petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 5 gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Buna rağmen Trump, fiyatlardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yeterince yansımadığını savunarak enerji şirketlerine yönelik baskısını sürdürdü.