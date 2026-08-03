Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün varil fiyatı, diplomasi beklentilerinin etkisiyle 85 doların altına geriledi.

SERT DÜŞÜŞ: YÜZDE 7’DEN FAZLA GERİLEDİ

Cuma günü 90,80 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 90,12 dolardan tamamlamıştı. Ancak yeni haftada düşüş hızlandı. Saat 09.10 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 azalışla 83,41 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 79,60 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN HATTINDA DİPLOMASİ UMUDU

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlayacağını ve anlaşma ihtimaline ilişkin iyimser olduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nın açılabileceğine yönelik beklentiler de piyasada arz risklerinin azalacağı yönündeki algıyı güçlendirdi.

ARZ ENDİŞESİ AZALDI

ABD ile İran arasında yeniden diyalog kurulabileceği ve bölgedeki gerilimin düşebileceği beklentisi, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi risklerini zayıflattı. Bu durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

OPEC+ ÜRETİMİ ARTIRACAK

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimi artırma kararını sürdürmesi de fiyatları aşağı çeken bir diğer unsur oldu.

Grup, eylülden itibaren günlük üretimi toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. En yüksek artışın Suudi Arabistan ve Rusya’dan gelmesi bekleniyor.

KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Uzmanlara göre Brent petrolde 83,75 dolar seviyesi direnç, 82,97 dolar seviyesi ise destek noktası olarak takip ediliyor.