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Kaynak: AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, eylül ayı için üretim artışı kararı aldı. Grup üyesi 7 ülke, petrol üretimini beklentiler doğrultusunda günlük toplam 188 bin varil artıracak.

7 ÜLKE ÜRETİMİ ARTIRACAK

OPEC’ten yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman temsilcileri çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda küresel piyasa koşulları ve görünüm değerlendirildi.

Görüşmeler sonucunda, Nisan 2023’te duyurulan gönüllü üretim kesintileri çerçevesinde eylül ayından itibaren üretimin artırılması kararlaştırıldı.

EN BÜYÜK ARTIŞ SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA’DAN

Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62’şer bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya’da gerçekleşecek.

Diğer ülkelerin artış miktarları ise şöyle:

Irak: 26 bin varil

Kuveyt: 16 bin varil

Kazakistan: 10 bin varil

Cezayir: 6 bin varil

Umman: 5 bin varil

ÜRETİM KESİNTİLERİ KADEMELİ GERİ ALINIYOR

OPEC+ grubunun toplam üretim kesintileri Mart 2025 itibarıyla günlük 5,85 milyon varile ulaşmıştı. Bu miktar, farklı tarihlerde açıklanan kesinti kararlarının toplamından oluşuyor.

Söz konusu ülkeler, geçen yılın nisan-eylül döneminde kademeli üretim artışlarıyla kesintilerin bir bölümünü geri almıştı. Ekim 2025’ten itibaren ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak kaldırılması süreci başlatılmıştı.

GÖZLER BİR SONRAKİ TOPLANTIDA

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 6 Eylül’de yapılacağı bildirildi. Bu toplantıda piyasa koşullarına göre yeni adımların değerlendirilmesi bekleniyor.