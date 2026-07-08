Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en büyük içecek devi Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

175 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Northampton şişeleme tesisini Coca-Cola, kapatma kararı aldı.

Uzun süredir kapanması planlanan tesiste çalışan 175 kişinin işine ise son verilecek.

Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimi gerçekleştirdi.

İşten çıkarmaların 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirileceği aktarıldı.

Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecekleri arasında yer alan Minute Maid ve Powerade gibi ürünlerin şişelemesini yapıyordu.

Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında açıklamış ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini belirtmişti. Fakat süreç ertelenmişti.

Coca-Cola, tesis kapanışlarının değişen tüketici taleplerine uyum sağlamak ve üretim ağını yeniden yapılandırmak amacıyla yürüttüğü "varlık optimizasyonu" stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Şirket ayrıca etkilenen çalışanların yeni iş imkanlarına yönlendirilmesi için eyalet yetkilileriyle iş birliği gerçekleştirdiğini ifade etti.

KAPANMA 1 TANE İLE SINIRLI KALMAYACAK

Bu kapanma sadece bir tane ile olmayacak. Yapılanma Kaliforniya eyaletindeki American Canyon şişeleme tesisi için de benzerde olması bekleniyor.

Bu kararların bölge ekonomisini de eklemesi tahmin ediliyor.