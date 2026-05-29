ABD Başkanı Donald Trump İran savaşıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

İran, asla bir nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmek zorundadır. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de kısıtlamasız gemi trafiği için derhal, geçiş ücretsiz olarak açılmalıdır.

Varsa tüm deniz mayınları (bombaları) imha edilecektir (biz, muhteşem su altı mayın tarama gemilerimizle bu tür pek çok mayını patlatarak ortadan kaldırdık. İran, geriye kalan ve zaten çok sayıda olmayan tüm mayınların derhal kaldırılmasını ve/veya patlatılmasını tamamlayacaktır!). Kaldırılacak olan muhteşem ve benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle Boğaz’da mahsur kalan gemiler “eve dönüş” sürecine başlayabilirler! En sevdiğiniz Başkanınızdan eşlerinize, kocalarınıza, anne babalarınıza ve ailelerinize merhaba deyin!

11 ay önceki güçlü B2 bombardıman uçağı saldırımızın neden olduğu, adeta çökmüş dağların altında, yerin derinliklerinde gömülü olan ve bazen “nükleer toz” olarak adlandırılan zenginleştirilmiş malzeme; Amerika Birleşik Devletleri (bunu yapabilecek mekanik kapasiteye sahip Çin ile birlikte tek ülke olduğu kabul edilmiştir) tarafından, İran İslam Cumhuriyeti ve ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde gün yüzüne çıkarılacak ve imha edilecektir.

İkinci bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır. Çok daha az öneme sahip diğer hususlar üzerinde mutabakata varılmıştır. Nihai kararı vermek üzere şimdi Durum Odası’nda toplantıda olacağım.