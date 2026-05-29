50 yıldır kimsenin yaşamadığı köy satıldı: Değeri dudak uçuklattı

İspanya’nın Castilla y León bölgesindeki Burgos eyaletinde yer alan ve 40 ila 50 yıldır tek bir yerleşimcinin bile bulunmadığı tarihi Bárcena de Bureba köyü, radikal bir dönüşüm projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, 339 bin Euro ödeyerek köyün yeni sahibi oldu. Çift, satın alma işleminin hemen ardından köyde uluslararası bir ekolojik yaşam topluluğu kurmak için kolları sıvadı.