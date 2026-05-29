İspanya’nın kuzeyinde bulunan ve yaklaşık yarım asırdır tamamen terk edilmiş durumda olan Bárcena de Bureba köyü, Hollandalı bir çift tarafından 339 bin Euro (yaklaşık 18 milyon TL) bedelle satın alındı. Hayalet köyün, uluslararası bir ekolojik yaşam alanına dönüştürülmesi planlanıyor.
50 yıldır kimsenin yaşamadığı köy satıldı: Değeri dudak uçuklattı
İspanya’nın Castilla y León bölgesindeki Burgos eyaletinde yer alan ve 40 ila 50 yıldır tek bir yerleşimcinin bile bulunmadığı tarihi Bárcena de Bureba köyü, radikal bir dönüşüm projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, 339 bin Euro ödeyerek köyün yeni sahibi oldu. Çift, satın alma işleminin hemen ardından köyde uluslararası bir ekolojik yaşam topluluğu kurmak için kolları sıvadı.
KÖYDE 60'TAN FAZLA ATIL YAPI YENİLENECEK
Bir dönem onlarca ailenin yaşadığı, ancak göç nedeniyle tamamen boşalan köyde şu anda 60’tan fazla bina bulunuyor. Uzun süreli terk edilmişlik ve bakımsızlık nedeniyle mevcut evlerin büyük bir kısmının ciddi restorasyona ihtiyaç duyduğu, bazılarının ise tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Projeyi yürüten Geurts ve Strausz çifti, dünyanın farklı ülkelerinden insanları bölgeye davet ederek kolektif bir yaşam alanı kurmayı hedefliyor. İlk etapta Hollanda’dan en az altı ailenin taşınması planlanan köye, şimdiden farklı ülkelerden de yoğun yerleşim talebi geldiği aktarılıyor.
RESTORAN KARŞILIĞI ORTAK YAŞAM MODELİ
"Paylaşım ekonomisi" ve "kolektif yaşam" temelleri üzerine kurulacak olan yeni köy projesinde, katılımcıların sadece gayrimenkul satın alması yetmiyor. Köye yerleşecek kişilerin, binaların fiziksel yenileme ve restorasyon çalışmalarında da aktif olarak görev alması bekleniyor.
Köyün kendi kendine yetebilmesi amacıyla temel altyapı çalışmalarına başlanırken, sürdürülebilirlik planı kapsamında şu adımlar atılıyor:
Enerji tedariki: Elektrik ihtiyacının tamamen temiz enerjiden karşılanması amacıyla güneş enerjisi panelleri ve konteyner içine yerleştirilmiş özel batarya sistemleri kuruldu.
Su yönetimi: Köyün su ihtiyacı yakındaki nehirden temin edilmeye başlandı. Kurulan özel filtreleme sistemleriyle nehir suyu kullanılabilir hale getiriliyor.
Tarımsal üretim: Gıda ihtiyacını doğal yollarla karşılamak amacıyla, meyve ağaçları ve ortak bahçeleri kapsayan ve "yenilebilir orman" olarak adlandırılan geniş bir tarım alanı oluşturulması planlanıyor.
Ekolojik köy projesinin önündeki en büyük engellerin başında, mevcut binaların ağır hasarlı yapısal durumları geliyor. Bunun yanı sıra, Avrupa'nın pek çok kırsal bölgesinde yaşanan sağlık hizmetlerine erişim zorluğu, sınırlı ulaşım imkanları ve yüksek hızlı internet altyapısının yetersizliği gibi unsurlar, çözüm bekleyen diğer kritik sorunlar olarak öne çıkıyor.