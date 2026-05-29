Dev bankalardan çarpıcı gümüş tahmini: Deprem etkisi olabilir

Küresel bankalar, yüzde 140 yükselen gümüşte, balon riskine vurgu yaptı. Yüksek oynaklık, zayıflayan sanayi talebi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırımcılar için risklerin büyüdüğü belirtildi.

Küresel yatırım bankaları, son dönemde sert yükselen gümüş fiyatlarına karşı yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Bankalar, 2025 boyunca yaklaşık yüzde 140 değer kazanan gümüşte aşırı fiyatlama riskinin arttığını, yüksek oynaklık ve zayıflayan sanayi talebi nedeniyle piyasanın kırılganlaştığını bildirdi.

UBS, HSBC ve Macquarie gibi uluslararası finans kuruluşları, geçen yıldan bu yana hızlı yükseliş gösteren gümüş fiyatlarına ilişkin uyarılarını artırdı. Bankalar, mevcut seviyelerin aşırı pahalı hale geldiğini ve yüksek dalgalanma nedeniyle yatırım açısından cazibesinin azaldığını ifade etti.

Analistler, son aylarda hızla yükselen gümüş fiyatlarının kalıcı olmayabileceğini belirterek piyasada “aşırı değerleme” riskinin giderek güçlendiğine dikkat çekti.

2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 140 yükselen gümüş fiyatları yatırımcı ilgisini artırırken, sanayi tarafında ise talep baskısına yol açtı.

UBS analistleri, yüksek fiyat seviyelerinin sanayi talebini olumsuz etkilediğini kaydetti. Özellikle teknoloji şirketleri ile güneş paneli üreticilerinin artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Gümüşü altından ayıran en önemli unsurun merkez bankalarının alım desteğinin bulunmaması olduğu vurgulanırken, analistler gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı daha kırılgan hale getirdiğini ifade etti.

HSBC analistleri ise gümüşün halen aşırı değerli olduğunu savunarak yükseliş potansiyelinin sınırlı kaldığını bildirdi. Bankaya göre altın yükselmeye devam etse bile gümüş fiyatlarında geri çekilme görülebilir.

Macquarie stratejistleri de ABD Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde faiz artırabileceğini, bunun da değerli metaller üzerinde yeni baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

TARİHİ ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatları ocak ayında ons başına 120 dolar seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ancak piyasada kısa süre sonra sert satışlar yaşandı ve fiyatlar tek günde yaklaşık yüzde 30 geriledi.

ABD-İran gerilimi ile petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların gümüş piyasasındaki oynaklığı artırdığı belirtiliyor. Analistler, jeopolitik risklerin kısa vadede fiyat hareketlerini daha sert hale getirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Diğer
