Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel siyaset ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, yatırımcılara yol haritaları çizdi. İran’ın hamleleri ve ABD Başkanı Trump’ın jeopolitik gerilimi tırmandıran açıklamalarının piyasaları sarstığını belirten Memiş, bu durumun ABD tahvil faizlerinde düşüşe, petrolde yükselişe; altın, gümüş, euro ve kripto para piyasalarında ise sert kayıplara yol açtığını belirtti.
Altın borcu olanlar dikkat: İslam Memiş tüyoyu verdi
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında düşüşe yol açarken, Finansal Analist İslam Memiş yatırımcılara yönelik önemli bir değerlendirmelerde bulundu.
Amerikan tahvil faizlerinde geçen hafta son 20 yılın zirvesinin görüldüğünü söyleyen Memiş, tansiyonun yeniden yükselmesiyle piyasalarda ciddi bir endişe havası oluştuğunu dile getirdi. Petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 2’lik yükseliş yaşandığını belirten Memiş, altın ve gümüş tarafında ise benzer oranda geri çekilmeler görüldüğünü söyledi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Memiş, altında düşüşlerin kalıcı olmadığını ise şu sözlerle aktardı:
"Gram altın yatırımcısı için çifte bayram. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar, bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler.
O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler.
Ben her zaman sık sık ifade ettiğim için altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır. Bunlar savaş manipülasyonudur. Bunlar her zaman olacak şeyler değildir.
O yüzden 2026 genel itibarıyla toplama yılı. Al, topla, al, topla, kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz."
Gümüş tarafındaki beklentisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Memiş, ons gümüşün yeniden 73,5 dolar seviyesine gerilemesini "önemli fırsat" olarak değerlendirdi.
Memiş'in açıklaması şu şekilde:
"Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş veya mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olan arkadaşlarımıza tekrar belirtmek isterim. Bu baskılanmayla birlikte, bu bahane ile birlikte gümüşün ons fiyatı tekrar 73.5 dolar seviyesine geldi. Benim nazarımda muhteşem bir ucuz fiyatlama içerisine geçmeye devam ediyor.
Yine hedefim 96 dolar seviyesi olduğu için gümüşü asla sepetimden ihmal etmiyorum ve sepette gümüşü mutlaka bulundurmaya devam ediyorum.
Gram tarafında da şu anda 108.5 lira seviyesi var. Gümüşün gram fiyatında şu anda 108.5 lira seviyesi var. Malum 2 hafta önce 117 lira seviyesine kadar yükselmişti.
Benim TL'm olsaydı kesinlikle paranın %50’siyle altın alırdım. Ama diğer %50’siyle de gümüş alırdım. Benim tercihim bu şekilde.
Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. 96 dolar ons gümüş tarafında yine 145-150 lira seviyesi de gram tarafında hedef konumunda olacak"