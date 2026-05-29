Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde eşi benzeri görülmemiş bir hazırlık yapılıyor. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre, başkanlık konutunun bahçesine dev bir UFC dövüş kafesi inşa edildi.

UFC DÖVÜŞLERİ İÇİN ÖZEL ORGANİZASYON



AFP ve Associated Press'in (AP) bildirdiğine göre, Beyaz Saray’ın çimlerine kurulan sekizgen kafes, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek "UFC Freedom 250" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Donald Trump'ın "üst düzey UFC dövüşçülerinin yer alacağı özel bir organizasyon" olarak nitelendirdiği bu etkinlik için vinçlerle dev metal kemerler ve tribünler inşa ediliyor. Karma dövüş sanatlarının en büyük platformu olan UFC'nin bu gösterisi, hem spor hem de siyaset tarihindeki en ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

GANE VE PEREİRA KARŞI KARŞIYA GELECEK



Trump’ın ve UFC Başkanı Dana White'ın yakın ilişkisinin bir sonucu olarak planlanan bu büyük gecede, ağır sıklet kategorisinde nefes kesen bir mücadele yaşanması bekleniyor. Ana etkinlik kapsamında, Fransız dövüşçü Ciryl Gane ile Brezilyalı şampiyon Alex Pereira’nın karşı karşıya geleceği duyuruldu. Beyaz Saray bahçesinde yankılanacak bu müsabakanın, on binlerce kişi tarafından yerinde takip edilmesi planlanıyor.

ON BİNLERCE BİLET ÜCRETSİZ DAĞITILACAK



Organizasyon, sadece Beyaz Saray'ın içiyle sınırlı kalmayacak. UFC yetkilileri, etkinlik için 85 bine yakın ücretsiz bilet dağıtılacağını açıkladı. Kafes etrafında kurulacak 5 bin kişilik özel tribünün yanı sıra, Washington D.C.'deki Ellipse parkı ve çevre bölgelere dev ekranlar kurularak müsabakaların geniş halk kitlelerine izletilmesi hedefleniyor.

Trump karşıtları eylem hazırlığında

Spor ve kutlama atmosferinin yanı sıra Washington sokaklarında siyasi tansiyonun da yüksek olması bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump karşıtı sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Krallara Hayır" yürüyüşü, tam da kafes dövüşünün yapılacağı 14 Haziran tarihine planlandı. Bu durum, başkentte hem yoğun bir güvenlik önlemi alınmasını hem de tarihi bir gün yaşanmasını kaçınılmaz kılıyor.



UFC NEDİR?



UFC (Ultimate Fighting Championship), dünya genelindeki en büyük ve en prestijli Karma Dövüş Sanatları (MMA) organizasyonudur. Sporcuların boks, kickboks, güreş ve judo gibi farklı savunma sporlarının tekniklerini bir arada kullandığı müsabakalar, "Octagon" adı verilen etrafı tel örgülerle çevrili sekizgen bir kafeste gerçekleştirilir. Sıkı güvenlik kurallarına tabi olan ve sporcuların kendi kilo kategorilerinde yarıştığı bu organizasyon, günümüzde dünya çapında yüz milyonlarca izleyiciye ulaşan dev bir spor endüstrisidir.