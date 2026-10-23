Kaynak: DHA

İran’ın ABD ara seçimleri öncesinde küresel petrol fiyatlarını tırmandırmak amacıyla her yola başvurduğunu öne süren ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyat oranlarına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının çatışma öncesi dönemden bile daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti. ABD Başkanı, bu tabloya rağmen Tahran yönetiminin gerçek dışı iddialar yayarak küresel piyasaları manipüle etmeye çalıştığını savundu.

Trump, "İran, ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndan çatışma öncesinden bile daha fazla petrol geçmesine rağmen sahte vurulma haberleri, mayınlar ve her türlü şeyi uyduruyorlar" diye konuştu.

'75 BİN PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ'

İran'daki gösteriler ile ilgili konuşan Trump, "Protestocuları ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Bu gerçekten kötücül bir rejim; tek umudum Amerikan halkının ve dünyanın onların ne kadar kötü olduğunu anlaması. Yedi aydan kısa bir sürede 75 bin protestocu hayatını kaybetti. Dünyanın ve Demokrat Parti'nin bunu umursamıyor gibi görünmesi şok edici." şeklinde konuştu. Trump son olarak, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" diye konuştu.