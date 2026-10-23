Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump ile NBA oyuncusu LeBron James arasında, bir maç öncesinde yaşananlar nedeniyle tartışma çıktı. Trump, Amerikan milli marşı sırasında farklı hareketler sergileyen James’in davranışlarını eleştirerek oyuncunun özür dilemesi gerektiğini savundu.

Trump, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, James’in marş esnasındaki tutumunu ülkeye yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirdi. ABD Başkanı, oyuncunun karakterine ilişkin olumsuz görüşlerini de dile getirerek James’i utanç verici davranışlarda bulunmakla suçladı.

Açıklamasında Amerikan bayrağına ve ülkenin temsil ettiği değerlere vurgu yapan Trump, bu değerler için hayatını kaybeden askerler ile diğer kahramanların da James’in özür dilemesi gereken kişiler arasında olduğunu belirtti.

MAÇ ÖNCESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Tartışmaya konu olan olay, Philadelphia 76ers'ın New York Knicks ile karşılaşacağı maç öncesinde yaşandı. Madison Square Garden'daki mücadele, James'in 76ers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmaydı.

Milli marşın seslendirildiği sırada James'in golf sopasıyla vuruş yapıyormuş gibi hareket ettiği ve basketbol şutları üzerinde çalıştığı izlenimi veren davranışlarda bulunduğu görüldü. Oyuncunun bu hareketleri sosyal medyada tartışılırken Trump da söz konusu görüntülere tepki gösterdi.