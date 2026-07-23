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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Axios’a konuşan Trump, büyük çaplı bir saldırı seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini ve karar almaya çok yakın olduklarını söyledi. Ancak henüz nihai bir karar verilmediğini vurguladı.

KARAR AŞAMASINA GELİNDİ

Trump, olası operasyonun daha önce düzenlenen saldırılardan daha geniş kapsamlı olabileceğini ifade ederken, ABD’li yetkililer de şu ana kadar orduya yeni bir emir verilmediğini doğruladı.

Trump ayrıca İsrail’in sürece dahil olabileceğini belirtirken, ABD’nin tek başına da hareket edebileceğini dile getirdi. İran’ın müzakere istediğini ancak anlaşmaya hazır olmadığını savunan Trump, “Henüz yeterince acı çekmediler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgesel kaynaklara göre İran yönetimi son sunulan teklifi kabul etmezken, arabuluculuk girişimlerinin şu aşamada sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.