Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Donald Trump, sosyal medya hesabından Husilere ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin bir yıl önce bölgede "ticarete ve ekonomiye müdahale ettikleri" gerekçesiyle Husilere karşı ateş açtığını hatırlatan Trump, o dönem Husilere çok güçlü bir saldırı düzenlediklerini belirtti.

Trump, Husilerin, "o zamandan beri ve İran ile çatışma sırasında" oldukça sorumlu davrandığını ifade etti.

Orta Doğu'da Husilerin yeniden harekete geçtiğini ve dün gece Suudi Arabistan'a ait 2 gemiye ateş açtığını aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Eğer (Husiler) bunu tekrar yaparlarsa, ABD, Husilerin İran'ın vekili veya temsilcisi olduğu gerekçesiyle İran'ı sorumlu tutacak. İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verecek."

Trump, şimdiye kadar çok "profesyonel ve akıllıca" davranan Husilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

HUSİLERİN, SUUDİ ARABİSTAN'A "DENİZ ABLUKASI" TEHDİDİ

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.