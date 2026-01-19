ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması sonrası hedefine Grönland’ı aldı. Trump, daha önce yaptığı açıklamada “ulusal güvenlik için” Grönland’a ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Avrupa ülkeleri Trump’ın yaklaşımına tepki gösterince bu sefer ekonomik yaptırım kararı çıktı. ABD Başkanı Trump, Grönland’ın alınmasına karşı çıkan ülkelere ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Trump’ın gümrük tarifesine maruz kalan 8 Avrupa ülkesi ortak tepki gösterdi. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada "Gümrük vergisi tehditleri, transatlantik ilişkileri zayıflatmakta ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal riskini doğurmaktadır. Birlik ve eş güdüm içinde durarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Egemenliğimizi korumaya kararlıyız" dedi.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

TRUMP’TAN YENİ İDDİA

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili yaptığı son açıklamada ise ilginç bir iddiada bulundu. Trump, Danimarka'nın Grönland'ı "Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadığını" savunarak, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından Grönland hakkında paylaşım yaptı.

NATO'nun Danimarka'yı Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını öne süren Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını iddia etti. Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak" ifadelerine yer verdi.