Büyük final gecesi başladı
MasterChef Türkiye All Star’da aylar süren mücadelenin ardından Altın Kupa finali canlı yayında başladı.
MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star’da Sergen Özen ile Hasan Biltekin’in karşı karşıya geldiği Altın Kupa finali tamamlandı. Üç etapta verilen puanlar sonucunda MasterChef tarihine geçen ilk Altın Kupa şampiyonu belli oldu.
Finalin iki güçlü ismi
2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacıları Sergen Özen ve Hasan Biltekin, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.
İlk turda Sergen öne geçti
Sergen Özen, Türk mutfağı etabında aldığı 23 puanla ilk turu önde tamamladı.
Uluslararası mutfakta rekabet
İkinci etapta yarışmacılar uluslararası mutfak menüsü hazırladı. Bu tur için şefler 90 dakika süre verdi.
İki etabın toplam puanı
İlk iki turun sonunda Sergen 46, Hasan ise 43,5 puanla imza yemeklerine geçti.
İmza tabakları sahnede
Hasan imza tabağını “Kapadokya”, Sergen ise “Benim Trakyam” adıyla sundu.
Şeflerden kritik puanlar
Final tabağında Hasan 61,5 puana ulaşırken, Sergen puan farkını açtı.
Altın Kupa’nın sahibi
Şeflerden toplam 72 puan alan Sergen Özen, Altın Kupa’nın ilk şampiyonu oldu.