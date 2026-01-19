Yeniçağ Gazetesi
19 Ocak 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star’da Sergen Özen ile Hasan Biltekin’in karşı karşıya geldiği Altın Kupa finali tamamlandı. Üç etapta verilen puanlar sonucunda MasterChef tarihine geçen ilk Altın Kupa şampiyonu belli oldu.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 1

Büyük final gecesi başladı
MasterChef Türkiye All Star’da aylar süren mücadelenin ardından Altın Kupa finali canlı yayında başladı.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 2

Finalin iki güçlü ismi
2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacıları Sergen Özen ve Hasan Biltekin, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 3

İlk turda Sergen öne geçti
Sergen Özen, Türk mutfağı etabında aldığı 23 puanla ilk turu önde tamamladı.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 4

Uluslararası mutfakta rekabet
İkinci etapta yarışmacılar uluslararası mutfak menüsü hazırladı. Bu tur için şefler 90 dakika süre verdi.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 5

İki etabın toplam puanı
İlk iki turun sonunda Sergen 46, Hasan ise 43,5 puanla imza yemeklerine geçti.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 6

İmza tabakları sahnede
Hasan imza tabağını “Kapadokya”, Sergen ise “Benim Trakyam” adıyla sundu.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 7

Şeflerden kritik puanlar
Final tabağında Hasan 61,5 puana ulaşırken, Sergen puan farkını açtı.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 8

Altın Kupa’nın sahibi
Şeflerden toplam 72 puan alan Sergen Özen, Altın Kupa’nın ilk şampiyonu oldu.

MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı sona erdi: İlk şampiyon belli oldu - Resim: 9
Kaynak: Haber Merkezi
