ABD’nin yıllardır Danimarka ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını gümrük vergisi veya başka herhangi bir ödeme şekli almadan desteklediğini belirten Trump, “Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka’nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland’ı istiyor ve Danimarka’nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok.” ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026’dan sonra vergi oranının yüzde 25’e çıkarılacağını söyledi.

AVRUPA MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

Trump'ın açıklamalarına ilk tepki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelirken, Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'nın Avrupa dahil her yerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlı olduğunu savundu.

Bu kapsamda Ukrayna'ya destek verdiklerini, kalıcı ve sağlam bir barış için Gönüllüler Koalisyonu’nu kurduklarına işaret eden Macron, "Bu nedenle, Danimarka'nın Grönland'da karar verdiği tatbikata katılmaya karar verdik. Bunun arkasındayız. Çünkü Arktik'teki ve Avrupa'nın sınırlarında güvenlik söz konusu. Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bloomberg, Trump'ın ek gümrük vergisi karşısında Avrupa Birliği ülkelerinden ABD'ye tarihi bir misilleme gelebileceğine dikkat çekti.

Söz konusu görüşmeleri aktaran Bloomberg, "AB, Trump'ın yeni gümrük vergisi tehdidi üzerine ABD ile ticaret anlaşmasını durdurmaya hazırlanıyor" bilgisini paylaştı. Ekonomistler, bu senaryonun gerçek olması halinde küresel tedarik zincirinde büyük problemler yaşanabileceğini belirterek, tüm ülkelerde enflasyonun fırlayacağını söyledi.