Dünyanın en zengin 10 iş adamı: İlk kez bir kişinin serveti 700 milyar doları aştı

SERGEY BRİN

Larry Page ile birlikte Google’ın kurucusu olan Sergey Brin ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Brin’in serveti 251,2 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisse değeri 12 Ocak’ta 4 trilyon doları aşarak şirket tarihinde bir ilki başarmıştı.

Alphabet’in C Sınıfı hisselerinden daha azına sahip olan Brin, son yıllarda Alphabet’teki paylarını daha aktif biçimde sattı ve Alphabet ile Tesla hisselerinin milyonlarca dolar değerindeki kısmını Parkinson hastalığı araştırmalarına bağışladı.