Dünyanın en zengin 10 iş adamı: İlk kez bir kişinin serveti 700 milyar doları aştı

Dünyanın en zengin 10 iş insanının yer aldığı liste belli oldu. Listenin zirvesindeki Elon Musk tarihte 700 milyar doları aşan ilk kişi oldu.Derleyen: Serkan Talan
ELON MUSK
Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk’ın 749 milyar dolar servetle listenin zirvesindeki yerini korudu. Musk’ın serveti, Delaware Yüksek Mahkemesi'nin geçen yıl iptal edilen 139 milyar dolar değerindeki Tesla hisse senedi opsiyonlarını yeniden geçerli kılmasının ardından 749 milyar dolara yükseldi.
Bu karar, Musk’ın, uzay ve havacılık şirketi SpaceX’in halka arz edileceğine yönelik spekülasyonların ardından, 600 milyar dolar net servet eşiğini aşan ilk kişi olmasından kısa bir süre sonra geldi. Musk, böylece tarihte 700 milyar dolar barajını aşan ilk kişi oldu.
LARRY PAGE
Listenin ikinci sırasında ise Google’ın kurucularından Larry Page yer alıyor. Page’in net serveti 270,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Page’in serveti Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisselerindeki artışla birlikte yükseldi.
JEFF BEZOS
ABD’li teknoloji devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 249,8 milyar dolarlık servet ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Bir dönem dünyanın en zengini olan Bezos, Elon Musk’ın servetindeki artışla unvanını kaybetmişti.
SERGEY BRİN
Larry Page ile birlikte Google’ın kurucusu olan Sergey Brin ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Brin’in serveti 251,2 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisse değeri 12 Ocak’ta 4 trilyon doları aşarak şirket tarihinde bir ilki başarmıştı.
Alphabet’in C Sınıfı hisselerinden daha azına sahip olan Brin, son yıllarda Alphabet’teki paylarını daha aktif biçimde sattı ve Alphabet ile Tesla hisselerinin milyonlarca dolar değerindeki kısmını Parkinson hastalığı araştırmalarına bağışladı.
LARRY ELLİSON
ABD’li teknoloji şirketi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 239,6 milyar dolarlık serveti ile listenin beşinci sırasında bulunuyor. Milyarder iş adamı bir dönem Oracle hisselerindeki flaş artışla birlikte servetinin yükselmesi ile gündeme gelmişti.
MARK ZUCKERBERG
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 212,8 milyar dolarlık serveti ile listede altıncı sırada yer alıyor. Facebook’un çatı şirketi Meta son dönemde Metaverse’ün de içinde olduğu bazı büyük projelerden yapılan mali kesintiler ve giyilebilir teknoloji yatırımları ile gündeme geldi.
BERNARD ARNAULT
Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi LVMH Holding’in CEO’SU Bernard Arnault dünyanın en zenginleri listesinin yedinci sırasında bulunuyor. Fransız iş adamının serveti 182,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Arnold’un serveti ekim ayında sadece 24 saatte 19,3 milyar dolar artmıştı.
LVMH’nin bünyesinde Louis Vuitton ve Christian Dior gibi dev markalar bulunuyor.
JENSEN HUANG
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden NVIDIA’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang 161,7 milyar dolar servetle listenin sekizinci sırasında bulunuyor. ABD’li dev şirket özellikle yapay zeka üretimi için geliştirilen çiplerin satışında yakaladığı başarı ile değerini katladı. NVIDIA’nın ürettiği yüksek kapasiteli bazı çiplerin Çin’e satışı ABD Başkanı Trump tarafından yasaklanmıştı.
WARREN BUFFETT
Geçtiğimiz aylarda emekliliğini açıklayan ABD’li efsane yatırımcı Warren Buffett, 146,2 milyar dolarlık servetle listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. "Omaha Kahini" lakabı ile anılan Buffet, Berkshire Hathaway'in başında 60 yıl geçirdi.
AMANCİO ORTEGA
Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu Amancio Ortega listenin onuncu sırasında bulunuyor. Ortega’nın serveti 143,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.