Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Batuhan Aysan, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Camçukur Mahallesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Aysan’ın kullandığı 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Aysan ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan O.Y. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Batuhan Aysan, ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan O.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.