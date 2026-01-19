Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, gazeteci Ebru Çanak'ın programında İran özelinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda sokak olayları ile çalkantılı bir süreç yaşayan İran'ın, ülkedeki göçler yüzünden çok kolay ajan devşirilebilen bir ülke olduğunu belirtti. Özdağ aynı zamanda İsrail'in bu göçler sayesinde İran'la girdiği mücadelede işinin çok kolaylaştığını dile getirdi.

Özdağ, "İsrail, İran’da yaşayan milyonlarca Afgan arasından birçok ajan devşirmiş. İran’daki askeri hedefleri, generalleri, oturdukları evleri, bombalanacak askeri tesisleri her şeyi bunlar vermiş" ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu kadar kritik noktalara başarılı saldırı düzenlemesinin Afganlardan aldığı istihbarat olduğunu belirten Özdağ, "İran’daki istihbaratın %60’ını Afganlardan almışlar" dedi.

Pakistan ve İran sınır dışı işlemlerine başladı

Özdağ ayrıca, Pakistan ve İran'ın son yaşanan olaylardan sonra kolay satın alınabilecek mültecilerin sınır dışı edilme işlemlerinin başladığını dile getirdi. Özdağ, Milli İstihbarat Raporu'nun "Geldiğimiz noktada güvenlik ve istihbaratın yalnızca kamu kurumları tarafından sağlanması mümkün değildir. Bu doğrultuda halkın farkındalığını artıracak kampanyalar düzenlenmeli; konferanslar, reklamlar ve diziler gibi iletişim araçları aktif şekilde kullanılmalıdır” açıklamasını dile getirerek içinde bulunduğumuz duruma dikkat çekti.