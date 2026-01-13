Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabileceğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katmak için acele etmesi gerektiğini dile getiren Medvedev, "Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter." dedi.

TRUMP GRÖNLAND'I NEDEN ALMAK İSTİYOR?

Venezuela'ya yaptığı operasyon sonrası Maduro'yu kaçırarak ABD'ye getiren Donald Trump, 55 bin nüfuslu Grönland'ı ABD topraklarına katacağını açıklamış, bu açıklama Rusya ve Çin kanadından tepkiyle karşılanmıştı. Trump, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

DANİMARKA NE DİYOR?

Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın yönetimi ABD’ye katılmaya karşı olduğunu net biçimde ortaya koydu ve egemenliğin devredilmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ABD’nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.