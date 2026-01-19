İstanbul'da yoğun kar sebebiyle trafik kilit. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kayan yollar sebebiyle zor anlar yaşıyor. Yetkililer sürücüleri zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamamarı konusunda uyardı. AJet ve Pegasus Havayolları, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferleri de iptal teti. AJet 27, Pegasus'ta 43 sefer iptal edildi. Alınan karar sonrası Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yurt içi ve yurt dışı seyahati olan yolcular tarafından araştırılıyor.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeşilkaya "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli uçuş iptalleri olduğu belirtildi. Açıklamaya "İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" notu düşüldü.

Ajet’in 19 Ocak 2026 tarihli iptal edilen uçak seferleri şöyle:

İSTANBUL'DA KAÇ YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öte yandan, Meteoroloji uzmanları kar yağışının bugün öğle saatlerinde sona ereceğini ve havanın ısınacağını duyurdu.