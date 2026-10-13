Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiği yönündeki değerlendirmelere ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Trump, söz konusu ülkelerin İran’a destek verdiği iddialarını doğru bulmadığını ifade etti.

Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiği yönünde çok sayıda yorumla karşılaştığını belirten Trump, bu görüşleri dile getiren kişileri “aşırı solcu” olarak nitelendirdi. İki ülkenin İran’a herhangi bir yardımda bulunması ihtimalini de değerlendiren Trump, böyle bir desteğin gerçekleşmesi hâlinde bunun oldukça sınırlı düzeyde kalacağını düşündüğünü aktardı.

Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmesinde, “Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum.” sözlerini kullandı.

İki ülkenin böyle bir adım atmaları durumunda önemli kayıplarla karşılaşabileceklerini ima eden Trump, Çin ve Rusya’ya yönelik açıklamasında, “Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız.” ifadelerine yer verdi.