Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarla İran’a yönelik askeri seçenekleri yeniden masaya koyan ABD Başkanı Donald Trump’a, Tahran yönetimi "meydan okuma" ile yanıt verdi. Orta Doğu’da suların ısındığı bu süreçte, İran’ın savunma duruşunu "tam teyakkuz" olarak tanımlayan yetkililer, diplomasinin yerini her an kinetik bir çatışmanın alabileceği sinyalini verdi.

TAHRAN: SINIRLI SALDIRI DİYE BİR ŞEY YOK

Reuters haber ajansına isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir İranlı yetkilinin açıklamaları, "sınırlı operasyon" hesapları yapan Washington için açık bir ihtar niteliği taşıyor. İranlı yetkili, olası bir saldırının tanımıyla ilgilenmediklerini belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Bu sefer ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik olsun; bize karşı yapılacak her türlü saldırıyı 'topyekün bir savaş' olarak değerlendireceğiz. Amerikalılar egemenliğimizi ihlal ederse, dengeyi yeniden tesis etmek için elimizdeki her türlü imkanla, mümkün olan en sert karşılığı vereceğiz."

"ORDUMUZ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIR"

ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir çatışma amacını taşımamasını umduklarını belirten yetkili, ancak ordunun en kötü senaryoya göre konumlandığını vurguladı. İran’ın kendini savunmaktan başka bir seçeneği kalmadığına dikkat çeken kaynak, "Süregelen bir askeri tehdit altındaki her ülke gibi, saldırıyı püskürtmek için tüm enstrümanlarımızı kullanacağız" dedi.

TRUMP NE SÖYLEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump İran konusunda yaptığı açıklamada bölgeye büyük bir deniz gücü gönderildiğini söylemişti. Trump, "Çok sayıda gemi sevk ettik. Belki kullanmak zorunda kalmayız ama büyük bir filo oraya doğru ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçmişteki saldırıları hatırlatan Trump, "Yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı çok daha kolay vururuz" diyerek açık bir gözdağı verdi. Müzakerelere açık olduklarını belirten Trump, Hamaney’in geleceğine dair sorulara ise "Ne beklediğimizi çok iyi biliyorlar" yanıtını verdi.