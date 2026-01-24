Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi TCMB, altın ve TL dönüşüm desteklerini kaldırma kararı aldı

TCMB, altın ve dövizden TL mevduat dönüşüm desteklerini kaldırdı; 2021’de başlatılan uygulamalar sona erdi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, altın ve döviz hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü teşvik eden devlet destekleri sona erdi.

Altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Böylece 2021’de başlatılan altın ve TL dönüşüm uygulamaları resmen yürürlükten kaldırılmış oldu.

TCMB tarafından hazırlanan “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Buna ek olarak, “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de yayımlanarak, 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme iptal edildi.

Böylece TL mevduat dönüşümlerine ilişkin devlet destekleri tamamen sona ermiş oldu.

Öte yandan, altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu program sürüyor.

