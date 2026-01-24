TCMB, altın ve TL dönüşüm desteklerini kaldırma kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, altın ve döviz hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü teşvik eden devlet destekleri sona erdi.
Altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
TCMB tarafından hazırlanan “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Öte yandan, altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu program sürüyor.