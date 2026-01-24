Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu

İlişki Durumu Karışık, Kapımdaki Dedektif ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer alan Eda Ece, oyunculuğun yanı sıra girişimcilik yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Hamileliği sürecinde temellerini attığı markasıyla dikkat çeken Ece, yeni bir hamleyle gündeme geldi.