Anasayfa Magazin Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu

Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve anne olduktan sonra ekranlara ara veren Eda Ece, hamileliği döneminde kendi pijama markasını hayata geçirdi. Ünlü oyuncu, şimdi de ilk mağazasını açarak ticaretteki adımlarını büyüttü

Hande Karacan
İlişki Durumu Karışık, Kapımdaki Dedektif ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer alan Eda Ece, oyunculuğun yanı sıra girişimcilik yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Hamileliği sürecinde temellerini attığı markasıyla dikkat çeken Ece, yeni bir hamleyle gündeme geldi.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 2

2019 yılından bu yana basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birlikte olan Eda Ece, 2023 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 4 Nisan 2024’te Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 3

KENDİ MARKASINI HAYATA GEÇİRDİ

Setlere ara verdiği dönemi üretken bir şekilde değerlendiren Eda Ece, bu süreçte pijama takımları üzerine kurulu kendi markasını oluşturdu. Uzun süredir dijital satış yapan marka, şimdi fiziksel mağazacılığa da adım attı.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 4

İLK MAĞAZASINI AÇTI

Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Akmerkez’de markasının ilk mağazasının kapılarını açtı. Açılışta açıklamalarda bulunan Ece, ailece kurdukları markayı bugüne kadar online olarak sürdürdüklerini belirterek, “Mağaza olarak ilk kez burada müşterilerimizle buluşuyoruz” dedi.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 5

“KENDİ SEVEREK GİYDİKLERİMİZİ SATIYORUZ”

Dayısının yaklaşık 50 yıldır tekstil sektöründe olduğunu dile getiren Ece, ürünlerin sağlıklı kumaşlardan üretildiğini vurguladı. Rahat giyimi sevdiğini söyleyen oyuncu, “Moda takıntım yok. Evde pijama ve eşofmanla rahat ederim.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 6

Evde severek giydiğim parçaları satışa sunuyoruz. İndirimleri de sık yapmaya çalışıyoruz; indirimi kim sevmez ki?” ifadelerini kullandı.

Eda Ece ticarete yöneldi: Ekranlara ara verdi, kendi markasını kurdu - Resim: 7
