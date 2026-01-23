İran'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısını İran Şehitler ve Gaziler Vakfı duyurdu. Toplamda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Ölenlerin 2 bin 427'si şehit geri kalan 690 kişinin ise terörist, isyancı veya dosyası incelemede olanlardı" diyen vakıf, "İran milletinin kolları şehitlerine daima açıktır" sözlerini sarf etti.

“BU BİR DARBE GİRİŞİMİYDİ”

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Purcemşidiyan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmemize göre bu bir darbe ya da yarı darbe girişimiydi” dedi.

ABD’nin planlarnın başarısız olduğunu belirten, Purcemşidiyan, “Güvenlik güçleri hızlıca kontrol sağladı. Evet rakam yüksektir, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.