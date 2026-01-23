ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından Washington’a dönüş yolunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, özellikle Grönland konusunda NATO ve Avrupalı liderlerle “son derece olumlu” görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Trump, NATO ile vardıkları çerçeve anlaşmaya ilişkin olarak, “Bu gerçekten bir müzakereydi ama anlaşma süresiz. 99 yıl ya da 50 yıl değil, sonsuza kadar geçerli. Grönland’da askeri faaliyetler dâhil istediğimiz her şeyi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Grönland’da yürütülecek faaliyetlerin NATO ile iş birliği içinde gerçekleştirileceğini belirten Trump, “Hep birlikte çalışacağız. NATO da bizimle olacak. Bazı işler maliyetli olabilir ancak Altın Kubbe’yi inşa etmek dışında büyük bir masraf öngörmüyoruz. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz” dedi.

Trump, Danimarka’nın bu sürece yaklaşımına ilişkin bir soruya ise, “Aslında herkes bunu beğendi. Danimarka konusuyla ilgili iki hafta içinde size bilgi vereceğim” yanıtını verdi.



Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Taviz verilecek

Rusya-Ukrayna müzakerelerine de değinen Trump, bu süreçte önemli bir ilerleme sağlandığını savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin “oldukça verimli” geçtiğini belirten Trump, Rusya’nın taviz verip vermeyeceği sorusuna, “Herkes bu işi başarmak için taviz veriyor, Rusya da verecek” diye konuştu.

Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de Zelenskiy’nin barıştan yana olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Ayrıca Rusya’nın Barış Kurulu’na katılım için gerekli 1 milyar dolarlık bedeli dondurulmuş hesaplarından ödemek istemesine ilişkin, “Benim açımdan bir sorun yok” dedi.



İran açıklaması: Büyük bir filomuz o yöne gidiyor

Trump, İran’la ilgili bir soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti. İran’da bazı infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia eden Trump, “Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var. Devasa bir filomuz bölgede ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir çatışma istemediğini vurgulayan Trump, Orta Doğu’ya doğru ilerlediğini söylediği filonun İran’la bağlantısına dair net bir ayrıntı vermedi ancak “Durumu çok yakından izliyoruz” demekle yetindi.