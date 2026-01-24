Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES UZAYABİLİR"

"SDG ile Şam arasındaki 4 günlük ateşkesin ortasındayız. Saha ne durumda, hala kırılgan mı?" sorusuna yanıt veren Fidan, "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır" dedi.

'UMARIM DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR'

"Anlaşma sağlanamazsa ne olur? Şam yönetimi Ayn el-Arab’a, Kamışlı’ya, Haseke’ye operasyon yapar mı?" sorusuna da yanıt veren Fidan, "Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur" sözlerini sarf etti.

SDG hakkında da konuşan Fidan, "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi" dedi.

Türk askerinin Gazze'ye gidip gitmeyeceği hakkında da konuşan Fidan, "İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var" dedi.