Gözaltına alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ve Ceyda Ersoy’un testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Öte yandan Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ’ın sonuçları negatif çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, pozitif çıkan Doğukan Güngör, “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncu ilk açıklamasında, “Allah büyük, her şeyi görüyor. Herkes ikinci bir şansı hak eder” dedi.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN AÇIKLAMASI

“4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”