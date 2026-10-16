Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia'nın görev süresi yalnızca beş gün sürdü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 12 Ekim'de göreve başlayan Zacharia'nın Beyaz Saray'daki görevine son verildi.

İHA'nın aktardığına göre, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlerde Zacharia'nın görevden alındığı öne sürülürken, bazı kaynaklar ise yeni sözcünün görevinden ayrılma sürecine girdiğini bildirdi. Ayrılığın resmi gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Zacharia'nın kısa görev süresinde yaşanan tartışmaların merkezinde avukatlık geçmişi, basın toplantısındaki performansı ve Çin hakkında yaptığı açıklamalar yer aldı.

TRUMP'TAN AYRILIK ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Zacharia'nın görevden ayrıldığına ilişkin haberlerden kısa süre önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, yeni sözcüsünün medya tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu.

Trump, Zacharia ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Katie'ye bence kendisine çok haksız davranıldığını söyledim. Basın ona çok sert davrandı. Ona bütün bunları yaşamak zorunda olmadığını söyledim. Ben onun yerinde olsam bu görevi yeniden düşünürdüm."

Trump'ın bu sözlerinin ardından Zacharia'nın görevden ayrılacağı yönündeki iddialar Amerikan basınında gündeme geldi.

İLK BASIN TOPLANTISI 15 DAKİKA BİLE SÜRMEDİ

Zacharia'nın Beyaz Saray'da 13 Ekim'de gerçekleştirdiği ilk basın toplantısı da eleştirilere neden oldu.

15 dakikadan kısa süren toplantıda yalnızca üç gazetecinin sorusunu yanıtlayan Zacharia, konuşmasının büyük bölümünde önceden hazırlanan açıklamaları okudu.

Toplantının kısa sürmesi ve gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar kamuoyunda tartışılırken Zacharia, hazırlık için yeterli zamanının bulunmadığını savundu.

Brifing belgelerinin kendisine geç ulaştırıldığını belirten Zacharia, toplantıyı kısa tutmasının önceden planlandığını ifade etti.

AVUKATLIK SINAVINI GEÇEMEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Yeni sözcüye yönelik eleştiriler, mesleki geçmişine ilişkin bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı.

Trump'ın görevlendirme sırasında avukat olarak tanıttığı Zacharia'nın, ABD'de herhangi bir eyalette avukatlık ruhsatına sahip olduğunu gösteren bir kayda ulaşılamadığı bildirildi.

California'daki Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olan Zacharia'nın aynı yıl katıldığı avukatlık sınavında başarısız olduğu ortaya çıktı.

Zacharia, verdiği röportajda sınavı geçemediğini ve daha sonra yeniden sınava girmediğini doğruladı.

Çin'e taşınmayı planladığı dönemde sınav sonucuna önem vermediğini söyleyen Zacharia, hukuk diploması bulunduğunu ve uluslararası ticari işlemler alanında çalıştığını belirtti.

CALIFORNIA EYALET BAROSUNA ŞİKAYET EDİLDİ

Zacharia'nın avukatlık yeterliliğiyle ilgili tartışmaların ardından California Eyalet Barosuna şikayette bulunuldu.

Şikayette, avukatlık ruhsatı olmamasına rağmen kendisini avukat olarak tanıtmasının ve geçmişte üstlendiği hukukla bağlantılı görevlerin mevzuata aykırılık oluşturup oluşturmadığının araştırılması talep edildi.

Zacharia ise avukatlık ruhsatına sahip olduğunu ileri sürmediğini, hukuk eğitimi ve mesleki deneyiminin hukuki değerlendirmeler yapmasına olanak tanıdığını savundu.

ÇİN HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Zacharia'nın Çin'de yaşadığı döneme ilişkin açıklamaları da tartışmalara neden oldu.

Çin'in ABD'nin yerini alabilecek küresel bir güç olduğu yönündeki değerlendirmeleri eleştiren Zacharia, "Çin nasıl dünyanın bir sonraki büyük gücü olabilir? Daha doğru düzgün tuvaletleri bile yok" ifadelerini kullandı.

Daha önce Pekin'deki Zhong Lun hukuk firmasında çalıştığını belirten Zacharia'nın Çin'de avukatlık yapma yetkisine sahip olduğunu gösteren bir belge ise ortaya konulamadı.

GÖREVDEN AYRILIĞIN PERDE ARKASINA İLİŞKİN İDDİALAR

Amerikan basınında, Trump'ın Zacharia'nın avukatlık sınavını geçemediğini sonradan öğrendiği ve bu durumun Beyaz Saray'da rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Yeni sözcünün ilk basın toplantısındaki performansının beklentileri karşılamadığı ve iletişim ekibiyle çalışma konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı da iddialar arasında yer aldı.

Zacharia ise Beyaz Saray çalışanlarıyla anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.