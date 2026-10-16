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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt Belediyesi bünyesindeki rüşvet ağı iddiasıyla gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında, yeni bir operasyon yapıldı.

Soruşturma dosyasında, rüşvet olduğu iddia edilen paraların temin edilmesinde ve toplanmasında aracılık yaptığı öne sürülen ve daha önce gözaltına alınıp tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

‘ARKADAŞININ ÜZERİNDEN EV KİRALAYIP PARALARI ORAYA GÖTÜRDÜ’

Doğancıoğlu savcılığa verdiği ifadede, tutuklu Esenyurt Belediyesi kayyum yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın talimatıyla rüşvet olduğu iddia edilen paraları saklamak için Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde, bir arkadaşının üzerine gizli bir daire kiraladığını ve bu eve iki adet şifreli çelik kasa yerleştirdiklerini söyledi.

BOŞ VALİZLERLE EVE GİRDİLER

Alınan itiraftan sonra emniyet güçleri, rüşvet paralarının saklandığı öne sürülen Küçükçekmece'deki lüks site dairesine operasyon gerçekleştirdi. Nefes'te yer alan habere göre, Ekipler içeri girdiğinde dairenin tamamen boş olduğunu fakat iç odalarda ağzına kadar döviz dolu iki büyük siyah çelik kasa olduğunu belirledi.

Ekipler, kasaların güvenli bir şekilde açılması için adrese çilingir çağırdı. Tam bu anda, kayyum yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın annesi A. Ulutaş ile kuzeni M.Z.S., paraları kurtarmak için ellerinde iki adet büyük boş valizle, kendi anahtarlarını kullanarak daireden içeri girdi. Kasaları boşaltıp paraları kaçırmayı isteyen iki zanlı, içerideki polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KASALARDAN MİLYONLARCA LİRA ÇIKTI

Gözaltına alınan anne ve kuzenin gerçekleşen ilk sorgularında, kendilerini söz konusu adrese Yusuf Ulutaş'ın özel avukatının yönlendirdiğini öne sürdü. Yakalanan şüpheli kişilerin üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda kasalara ait anahtarlar bulunurken, zanlıların kasa şifrelerini de polislere teslim etmesiyle çelik kasalar açıldı.

Cumhuriyet savcısı kontrolünde kasalarda yapılan aramada, rüşvet geliri olduğu ifade edilen 7 milyon ABD doları ile 400 bin euro nakit döviz ele geçirildi.