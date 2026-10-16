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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Emir Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Sarıgül'ün, babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ankara'daki konutunda bulunduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Emir Sarıgül'ün Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi'ndeki konutta olduğu öne sürülmüş, polis ekiplerinin bu gelişme üzerine evin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı aktarılmıştı.

POLİSİN KONUTA GİREMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, Mustafa Sarıgül'ün milletvekilliği dokunulmazlığı nedeniyle polis ekiplerinin konuta giriş yapamadığı iddia edilmişti.

Emir Sarıgül'ün evde bulunduğunun tespit edildiği ileri sürülürken, güvenlik güçlerinin konutun giriş ve çıkışlarını kontrol altında tuttuğu belirtildi.

SARIGÜL'DEN VİDEOLU YANIT

Sarıgül, kendisinin İstanbul'daki evinde bulunduğunu belirterek oğlunun da emniyet ve savcılık makamlarına giderek gerçekleri anlatacağına inandığını ifade etti.

"ŞU ANDA İSTANBUL'DAKİ EVİMDEYİM"

Hakkındaki haberlere tepki gösteren Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat bazen güldürür, bazen üzer, bazen de asılsız haberlerle karşı karşıya kalırsınız. İşte onlardan bir tanesiyle şu anda karşı karşıyayım. Bakıyorum bazı medya kuruluşlarında Emir Sarıgül Ankara'daki evde, etrafı emniyet mensupları tarafından sarıldı. Ben şu anda İstanbul'daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin."

"VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOK"

Oğlu Emir Sarıgül'ün yetkili makamlara açıklama yapacağına inandığını belirten Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyetimize, savcımıza gerçekleri anlatacak ve gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin üzerini hiç kimse kapatamaz. Bizim de verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir endişeniz olmasın."

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Açıklamasında sahte dekont ve yapay zekâ kullanıldığına ilişkin suçlamalarda da bulunan Sarıgül, "100 liralık bir dekont gönderip sahte, efendim yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesaplarını verecektir" ifadelerini kullandı.