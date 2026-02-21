Saros Araştırma’nın Ocak ayı içinde gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması, muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayları arasında önemli bir tablo ortaya koydu. 15–22 Ocak 2026 tarihleri arasında 7 bin 912 seçmenin görüşüyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar dikkat çekti.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Yeni anket sonuçları şaşırttı
Saros Araştırma’nın 15–22 Ocak 2026 tarihleri arasında 7 bin 912 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre muhalefetin cumhurbaşkanı aday tercihinde öne çıkan isimler belli oldu. Mansur Yavaş güçlü bir farkla ilk sırada yer alırken diğer adayların oy oranları da paylaşıldı.Tuğçe Nur Acar
Araştırma sonuçlarına göre, muhalefet tabanında en yüksek desteği alan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, katılımcıların yüzde 48,1’inin desteğini alarak diğer adaylara fark attı. Bu oran, muhalefet cephesinde net bir lider algısının varlığına işaret ederken, seçmenlerin büyük bir kısmının Yavaş üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
Listenin ikinci sırasında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. İmamoğlu, ankette yüzde 15,4 oy oranına ulaştı. İmamoğlu’nun özellikle büyük şehirlerdeki popülaritesi bilinse de genel tabandaki desteğinin Yavaş’ın oldukça gerisinde kaldığı gözlemlendi.
Üçüncü sırada ise Selahattin Demirtaş yer alıyor. Yüzde 11,6 ile Demirtaş, bazı demografik gruplar ve genç seçmenler arasında güçlü bir taban oluşturmaya devam ediyor.
Diğer adayların destek oranları da anket verilerine yansıdı. CHP lideri Özgür Özel yüzde 8,7, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 6,2 oranında destek gördü. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 5,3 ile listenin orta sıralarında yer aldı.
Liberal politikalarıyla bilinen Ali Babacan yüzde 1,6, İYİ Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 1,3, bağımsız siyasetçi Mahmut Arıkan yüzde 0,4, AK Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise yüzde 0,3 oranında oy aldı.
Anket sonuçları, muhalefet tabanında güçlü bir lider arayışının sürdüğünü ortaya koydu. Mansur Yavaş’ın öne çıkışı, partiler arası denge ve seçmen tercihlerinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor. Ayrıca, oy dağılımındaki farklılıklar muhalefet içi dinamiklerin çeşitliliğini ve seçmen beklentilerinin karmaşıklığını da gözler önüne seriyor.