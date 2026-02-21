Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Yeni anket sonuçları şaşırttı

Anket sonuçları, muhalefet tabanında güçlü bir lider arayışının sürdüğünü ortaya koydu. Mansur Yavaş’ın öne çıkışı, partiler arası denge ve seçmen tercihlerinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor. Ayrıca, oy dağılımındaki farklılıklar muhalefet içi dinamiklerin çeşitliliğini ve seçmen beklentilerinin karmaşıklığını da gözler önüne seriyor.