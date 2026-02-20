ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Trump yönetimi bölgeye çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı gönderdi.

Gelen son haberlere göre, Trump’ın emri ile yola çıkan Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı.

ABD basını İran’a yakın zamanda bir saldırı beklerken saldırının haftalarca sürebileceği kaydedildi. Ancak düşük yoğunluklu ve sadece nükleer tesisleri hedef alan bir saldırının da seçenekler arasında olduğu belirtiliyor. Öte yandan çıkan haberlerde ABD Başkanı Trump’ın saldırı konusunda nihai kararını henüz vermediği belirtildi.

İran ise Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektupta olası bir saldırı durumunda meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını kaydetti.

TRUMP’TAN SALDIRI SİNYALİ

ABD Başkanı Trump, son yaptığı açıklamada İran’a ‘sınırlı saldırı’ konusunda sinyal verdi. Trump, “İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendiriyorum diyebilirim” dedi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Tahran'ın bu ilk saldırının ardından Washington'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti.