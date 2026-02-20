ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken bir yandan da nükleer müzakereler devam ediyor. İki ülke son olarak Cenevre’de bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi müzakereler sonrası yaptığı ilk açıklamada iki ülkenin temel ilkeler üzerinde anlaştığını belirterek görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Arakçi, anlaşmanın sağlanması için konuşulması gereken çok konunun olduğunun altını çizdi.

Edinilen bilgilere göre ABD, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini son vermesini isterken Tahran yönetimi ise sağlanacak bir anlaşmaya karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

ARAKÇİ ABD BASININA KONUŞTU

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD basınına konuştu. MSNBC’de yayınlanan sabah programında soruları yanıtlayan Arakçi, Washington’un uranyum zenginleştirmeyi tamamen sona erdirmeyi talep etmediğini söyledi. Arakçi, “Nükleer programımızın yalnızca barışçıl amaçlara hizmet ettiğini ABD’ye gösterebilecek adımları konuştuk” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Amerikalılara düşman olmadıklarını vurgulayarak “Biz, Amerikan devlet politikasının düşmanca olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ABD’nin kendilerine savaştan yaptırıma kadar her yolu denemelerine rağmen başarısız olduklarını belirten Arakçi, “Eğer İran halkıyla saygı diliyle konuşursanız, biz de aynı dille karşılık veririz. Ancak bize güç diliyle konuşurlarsa, biz de buna aynı dille mukabele ederiz” şeklinde konuştu.

Arakçi sözlerine “Bence İranlılar çok gururlu bir halk olduklarını kanıtladılar. Onlar sadece saygı diline yanıt verirler; bizimle konuşmanın yolu budur ve bunun sonucunu da göreceklerdir” şeklinde devam etti.