ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı

ATM’LERİ ANINDA NAKİT DAĞITMAYA ZORLAYABİLECEK KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

FBI Güvenlik Raporu'na göre bilgisayar korsanları, ATM makinelerine fiziksel erişim sağlamak için ön panellerin kilidini açma ve sabit disklere ulaşma gibi yöntemlerde genel anahtarlar ve dijital araçlar kullanıyor. Raporda, korsanların ATM'leri anında nakit dağıtmaya zorlayabilecek kötü amaçlı yazılımlar geliştirerek bu yöntemleri bir arada kullandıkları ifade edildi.