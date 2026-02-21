Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı

ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı

FBI tarafından paylaşılan yeni bir güvenlik raporuna göre, bilgisayar korsanları son senelerde saldırılarını hızla yükseltti ve sadece 2025 senesinde ATM'lere 700'den fazla saldırı gerçekleştirerek en az 20 milyon dolar değerinde nakit çaldı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 1

FBI, ATM 'jackpotting' saldırılarının yükseliş gösterdiğini ve bilgisayar korsanlarının milyonlarca dolar değerinde nakit çaldığını ifade ediyor. 2010 senesinde, ünlü güvenlik araştırmacısı Barnaby Jack, Black Hat güvenlik konferansında sahnede bir ATM'ye sızarak, hayranlık dolu bir izleyici kitlesinin önünde ATM'nin tomar tomar banknot çıkarmasını sağlamıştı.

1 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 2

20 MİLYON DOLAR ÇALINDI

Bugün ise ATM jackpotting olarak isimlendirilen bu saldırılar teorik güvenlik araştırmalarının sınırlarını aşarak suç dünyasında büyük bir iş haline geldi. Korsanlar, 2025 senesinde ATM'lere 700'den fazla saldırı gerçekleştirerek en az 20 milyon dolar değerinde nakit çaldı.

2 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 3

ATM’LERİ ANINDA NAKİT DAĞITMAYA ZORLAYABİLECEK KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

FBI Güvenlik Raporu'na göre bilgisayar korsanları, ATM makinelerine fiziksel erişim sağlamak için ön panellerin kilidini açma ve sabit disklere ulaşma gibi yöntemlerde genel anahtarlar ve dijital araçlar kullanıyor. Raporda, korsanların ATM'leri anında nakit dağıtmaya zorlayabilecek kötü amaçlı yazılımlar geliştirerek bu yöntemleri bir arada kullandıkları ifade edildi.

3 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 4

FBI, Ploutus olarak isimlendirilen belirli bir kötü amaçlı yazılımın birçok ATM üreticisini ve para dağıtıcısını etkilediği konusunda uyarılar gerçekleştirdi.

4 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 5

Bu yazılım, birçok ATM'nin altında yatan Windows işletim sistemini hedef gösteriyor. Ploutus, bilgisayar korsanlarına ele geçirilen bir ATM üzerinde tam kontrol elde ediyor ve bu yöntemle ATM'nin müşteri hesaplarından para çekmeden para dağıtmasını sağlayacak talimatlar verebiliyor.

5 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 6

Ploutus, ATM'lerin PIN tuş takımı, kart okuyucu ve en önemli para dağıtım ünitesi gibi çeşitli donanım bileşenleriyle iletişim kurmak için kullandığı finansal hizmetler uzantıları veya XFS yazılımından yararlanıyor.

6 7
ATM’lerden 20 milyon dolar para çalındı: FBI raporu paylaştı - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro