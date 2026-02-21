Yeni yılda emekli maaşları ve zam oranları gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "sahte sigorta" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı harekete geçti. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında yapay zeka destekli denetimlerin sıkılaştığını belirterek, milyonlarca çalışanı ve emekliyi uyararak, “E-devlet dökümünüzde bu harfler varsa, yolun sonu hapis cezasına çıkabilir" dedi.
Emeklilikler bir bir iptal ediliyor: SGK ödenen maaşları faizle geri istiyor… E-Devlet’te bu harfler ne anlama geliyor?
Faruk Erdem, SGK'nın yapay zeka destekli denetimlerin sıkılaştığını söyleyerek, milyonlarca çalışanı ve emekliyi uyararak, “E-devlet dökümünüzde bu harfler varsa, yolun sonu hapis cezasına çıkabilir" ifadelerini kullandı.Derleyen: Süleyman Çay
650 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ
SGK'nın son 5 yıllık verileri tablonun vehametini ortaya koyuyor. Yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği gerekçesiyle iptal edildi. Denetimlerde kullanılan yeni nesil yapay zeka algoritmaları; sahte iş yerlerini ve tabela şirketlerini anında tespit ederek "hileli sigorta" sistemini çökertiyor.
E-DEVLET’TEKİ "K, Ş, S" KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Faruk Erdem, sigortalıların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kritik harf kodlarını şöyle açıkladı:
K (Kontrollü): İş yerinin inceleme altına alındığını ve mercek altında olduğunu gösterir.
Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde ciddi usulsüzlük şüphesi olduğunu ifade eder; durumun ciddiyetini simgeler.
S (Sahte): İşlemin sahte olduğu kesinleşmiştir. Bu harfi görenlerin sigorta primleri silinir, emeklilikleri iptal edilir.
ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENİYOR
Hileli yöntemlerle emekli olduğu tespit edilen kişileri sadece maaş kesintisi beklemiyor. SGK, bugüne kadar ödenen tüm maaşları ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor. Geri ödeme miktarları milyonları bulabilirken, sürecin sonu haciz işlemlerine ve ağır ceza mahkemelerinde "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılanmaya kadar gidiyor.
Hileli yöntemlerle emekli olduğu tespit edilen kişileri sadece maaş kesintisi beklemiyor. SGK, bugüne kadar ödenen tüm maaşları ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor. Geri ödeme miktarları milyonları bulabilirken, sürecin sonu haciz işlemlerine ve ağır ceza mahkemelerinde "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılanmaya kadar gidiyor.
"HATIR İÇİN SİGORTA YAPMAYIN, İSTEĞE BAĞLIYI SEÇİN"
Fiilen çalışılmayan bir yerde sigortalı görünmenin ağır bedelleri olduğunu hatırlatan Erdem, "Eşinizi, dostunuzu veya akrabanızı dükkanda çalışıyor gibi göstermek yerine, yasal olan 'isteğe bağlı sigorta' seçeneğini değerlendirin. Aksi halde hem işveren hem de çalışan için geri dönüşü olmayan hukuki süreçler başlar," uyarısında bulundu.
MESLEK KODUNA DA DİKKAT!
Sadece sahte sigorta değil, meslek kodunun yanlış bildirilmesi de mercek altında. Muhasebe elemanı olarak çalışan birinin "temizlik görevlisi" olarak bildirilmesi, maaş usulsüzlüğü anlamına geliyor. Erdem, bu tür durumlarda vatandaşların Alo 170 hattı üzerinden ihbarda bulunmalarının kritik olduğunu belirtti.