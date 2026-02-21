Emeklilikler bir bir iptal ediliyor: SGK ödenen maaşları faizle geri istiyor… E-Devlet’te bu harfler ne anlama geliyor?

"HATIR İÇİN SİGORTA YAPMAYIN, İSTEĞE BAĞLIYI SEÇİN"

Fiilen çalışılmayan bir yerde sigortalı görünmenin ağır bedelleri olduğunu hatırlatan Erdem, "Eşinizi, dostunuzu veya akrabanızı dükkanda çalışıyor gibi göstermek yerine, yasal olan 'isteğe bağlı sigorta' seçeneğini değerlendirin. Aksi halde hem işveren hem de çalışan için geri dönüşü olmayan hukuki süreçler başlar," uyarısında bulundu.