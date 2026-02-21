Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
Gündem olacak anket sonuçları: Vatandaşlar parti tercihini yaptı

Gündemar Araştırma Şirketi, Ocak ayının sonunda gerçekleştirdiği genel seçim anketinde, vatandaşlara “Olası seçimde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu. CHP, yüzde 33.3 oranla birinci parti seçildi.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de bir de siyasilere ve gazetecilere yapılan gözaltılar ve tutuklamalar, erken seçim çağrılarının yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Gündemar Araştırma Şirketi, Ocak ayının sonunda gerçekleştirdiği genel seçim anketinde halkın nabzını yokladı.

MD Raporlar, Gündemar Araştırma’nın o anketini yeniden gündeme getirdi. Yapılan ankette vatandaşlara “Olası seçimde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

CHP, yüzde 33.3 oranla birinci parti seçilirken, AKP ise yüzde 28.6 ile ikinci parti konumunda yer aldı. DEM Parti yüzde 9.4 alırken, Zafer Partisi de yüzde 6.0 oy oranında kaldı.

Ankette en dikkat çeken parti ise Anahtar Partisi oldu. Yavuz Ağıralioğlu’nun genel başkanlığını yaptığı parti yeni kurulmasına rağmen, Gündemar’ın anketinde 5.8 oy alarak MHP’yi geride bıraktı.

MHP ise, 5.4 oy oranı ile Anahtar Parti’yi takip etti.

İşte diğer partinin oy oranları:

İYİ Parti: 4.5

Yeniden Refah Partisi: 3.8

TİP: 1.1

Diğer Partiler: 2.1

