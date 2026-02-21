İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında kulüp yöneticisi olan pek çok kişinin maçlarda rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edilince soruşturmaya ‘şike’ de dahil edildi. Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre 13 kulübün küme düşürülme ihtimali var.
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı. Rakip takım lehine bahis oynadıkları belirlenen yöneticiler nedeniyle dosya şike kapsamına alınırken, 13 kulüp için küme düşme ihtimali gündemde.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde görev yapan bazı yöneticiler gözaltına alındı. Rakip takımın galibiyeti üzerine bahis oynadıkları belirlenen yöneticilerle ilgili dosyaya “şike” suçlaması da eklendi.
Futbolcular, teknik adamlar ve yöneticileri kapsayan soruşturma sürerken, şüphelilere ait para hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Gözaltına Alınan 13 Kulüpten 33 Yönetici
Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol
Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper
Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel
Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya
Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler
Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya
Ankaragücü (1): Adem Başbilen
Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ
Kocaelispor (1): Orhan Dönmez
Bodrumspor (1): Caner Tuna
G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven
Göztepe (1): Enes Memiş
Sivasspor (1): Yasin Ocak