Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
NUMAN KURTULMUŞ: YASAL DÜZENLEMELER RAMAZAN SONRASI TBMM'YE GELMELİ
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir...

Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı. Rakip takım lehine bahis oynadıkları belirlenen yöneticiler nedeniyle dosya şike kapsamına alınırken, 13 kulüp için küme düşme ihtimali gündemde.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında kulüp yöneticisi olan pek çok kişinin maçlarda rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları tespit edilince soruşturmaya ‘şike’ de dahil edildi. Türkiye gazetesinden Tahir Kum’un haberine göre 13 kulübün küme düşürülme ihtimali var.

1 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde görev yapan bazı yöneticiler gözaltına alındı. Rakip takımın galibiyeti üzerine bahis oynadıkları belirlenen yöneticilerle ilgili dosyaya “şike” suçlaması da eklendi.

2 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 3

Futbolcular, teknik adamlar ve yöneticileri kapsayan soruşturma sürerken, şüphelilere ait para hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi bekleniyor.

3 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 4

Gözaltına Alınan 13 Kulüpten 33 Yönetici

Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol

4 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 5

Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper

5 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 6

Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

6 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 7

Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

7 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 8

Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

8 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 9

Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

9 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 10

Ankaragücü (1): Adem Başbilen

10 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 11

Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ

11 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 12

Kocaelispor (1): Orhan Dönmez

12 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 13

Bodrumspor (1): Caner Tuna

13 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 14

G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven

14 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 15

Göztepe (1): Enes Memiş

15 16
Şike dosyası büyüyor: 13 futbol kulübü küme düşebilir... - Resim: 16

Sivasspor (1): Yasin Ocak

16 16
