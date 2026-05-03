ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merz arasında çıkan gerilim, flaş bir kararın alınmasına neden oldu. ABD yönetimi, Almanya’daki 50 bin askerini ülkeden çekmeyi planlıyor. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada İtalya ve İspanya’daki birliklerin de çekilebileceği mesajını verdi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Trump’ın kararı, ABD’nin Almanya’daki askeri varlığının en önemli askeri varlıklarından Landstuhl kasabasında şok etkisine neden oldu. Kasaba, aralarında asker, sivil personel ve ailelerinin de aralarında bulunduğu 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Guardian gazetesinde yer alan haberde ABD’nin asker çekmesi durumunda yaklaşık 30-40 kilometrelik bölgede iş kayıpları ve ekonomik daralma riskinin bulunduğu kaydedildi. Bölgedeki yerel restoranlar, mağazalar ve hizmet sektörünün ABD askerlerine bağımlı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca ABD varlığı bölge halkı ile askerler arasında sosyal bağlar, aile ilişkileri ve kültürel etkileşim yarattı. ABD askerleri ve aileleri bölgedeki yaşam koşullarına hızlı uyum sağlayarak sosyal entegrasyon geliştirdi. Yerel eğitim sistemi ABD asker çocuklarının entegrasyonu için iki dilli eğitim uygulamaları sundu.

ABD İLE ALMANYA ARASINDAKİ GERİLİM NEDEN ARTTI?

ABD ile Almanya arasındaki gerilim, Almanya Başkanı Merz’in İran ile ABD arasında yapılmayan müzakerelerle ilgili açıklaması sonrası tırmanışa geçti. Merz, İran’ın müzakere etmeme konusunda daha başarılı olduğunu belirterek "Bütün bir ulus, başta Devrim Muhafızları olmak üzere İran liderliği tarafından küçük düşürülüyor” dedi.

ABD ise verdiği yanıtta Merz’in görevinde ‘korkunç işler çıkardığını’ savundu. Trump, Merz yönetimindeki Almanya'nın göç ve enerji de dahil olmak üzere "bir sürü sorunu" olduğunu söyledi.

ABD-Almanya ilişkilerinde yaşanan gerilim yerel düzeyde doğrudan hissedilir hale geldi. NATO ittifakının geleceği ve ABD’nin Avrupa’daki rolü konusunda belirsizlik arttı. Bölgedeki gelişmeler transatlantik askeri iş birliğinin yerel ekonomiler üzerindeki etkisini ortaya koydu.

ABD’NİN AVRUPA’DAKİ EN BÜYÜK ASKERİ VARLIKLARINDAN BİRİ ALMANYA’DA

Almanya, ABD’nin Avrupa’daki en yüksek askeri varlığının olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2025 Aralık ayı itibarıyla ülke genelindeki üslerde 36.000'den fazla aktif görevli asker konuşlu. Ayrıca ABD'nin İtalya'da yaklaşık 12 bin ve İngiltere'de 10 bin askeri bulunuyor.