ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Merz'i hedef aldı.

Trump, daha önce "İran'ın nükleer silaha sahip olmasında sorun görmediğini" savunan Almanya Başbakanı Merz'e yönelik eleştirilerini yineledi.

Trump, Merz'e, "Almanya Şansölyesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek, ki bu konuda tamamen etkisiz kalmıştır ve ülkesinin özellikle de göç ve enerji gibi sorunlarını çözmek için daha fazla zaman ayırmalı, İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmaya çalışanlara müdahale etmek için ise daha az zaman harcamalıdır." şeklinde seslendi.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında NATO ülkelerini İran konusunda kendilerine destek vermemekle suçlamış, bu süreçte özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin ismini sıkça zikretmişti.

MERZ'DEN ABD'NİN İRAN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Almanya'da 27 Nisan'da bir etkinlikte konuşan Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti.

ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." diye konuşmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına tepki gösteren Başkan Trump, sosyal medya hesabından, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

Almanya'da 37 bin civarında ABD askeri görev yapıyor.