Kaynak: Haber Merkezi / AA

ABD ile İsviçre’de, mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran heyeti, müzakere alanından ayrıldı.

İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz” ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti. ​​​​​​​

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." demişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Fox’a yaptığı açıklamada İran’a yönelik tehdit dolu sözler söyledi. Trump, İsviçre’de müzakerelerin başladığı saatlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda İran’ı ‘yok edeceklerini’ iddia etti. Trump, İsviçre’deki müzakere heyetini de tehdit ederek “Evlerinize dönemezsiniz” dedi.

Tump ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın ‘’koruyucu meleği'' olabileceğini belirterek ‘’Petrolün yüzde 20'sini alabiliriz.'' dedi.