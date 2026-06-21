Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026)

Haftalık piyasa kapanışının ardından düğün hazırlığı yapanlar ve fiziki altın biriktiren vatandaşlar, pazar sabahı güncel fiyat araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları....

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 1

Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve iç piyasadaki döviz kuru baskısı, hafta sonu altın fiyatlarında yeni bir eşiği beraberinde getirdi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 2

Pazar günü vatandaşlar arama motorlarında "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularını aratıyor; serbest piyasada gram altın 6.205 TL, çeyrek altın ise 10.145 TL bandından haftayı kapattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.337,41 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.277,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.703,00TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN /CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 40.823,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.710,02 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 7

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.155,55 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 8

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 102.790,86 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Haziran 2026) - Resim: 9

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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