Askeri üs bölgesi için 6 metrelik karla mücadele

Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı sarp dağlık bölgede yürütülen çalışmalarda, iş makineleri kar kütleleri karşısında zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Ekiplerin aktardığı bilgilere göre sahada karşılaşılan zorluklar ve mevcut durum şu şekilde:

6 Metrelik Kar Duvarları: Çığ yataklarının ve yoğun sürgünün toplandığı virajlarda kar kalınlığı yer yer 6 metreye kadar ulaşıyor.

14 Kilometrelik Zorlu Hat: Askeri üs bölgesine güvenli lojistik ve ulaşım sağlayan toplam 14 kilometrelik yol projesinin tam yarısı (7 kilometresi) yoğun çalışmalar neticesinde temizlenerek trafiğe açıldı.