Coğrafi şartları ve çetin kış koşullarıyla bilinen Hakkari’nin yüksek kesimlerinde, yaz aylarına girilmesine rağmen karla mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yüksekova ilçesinde yer alan stratejik öneme sahip İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin ulaşım koridorunu açık tutmak için il özel idaresi ve karayolları ekipleri yoğun bir mesai harcıyor.
Askeri üs bölgesi için 6 metrelik karla mücadele
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde, askeri üs bölgesine ulaşım sağlayan yolda zorlu bir karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede ekipler, adeta kar tünelleri açarak ilerliyor.Kaynak: AA
Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı sarp dağlık bölgede yürütülen çalışmalarda, iş makineleri kar kütleleri karşısında zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Ekiplerin aktardığı bilgilere göre sahada karşılaşılan zorluklar ve mevcut durum şu şekilde:
6 Metrelik Kar Duvarları: Çığ yataklarının ve yoğun sürgünün toplandığı virajlarda kar kalınlığı yer yer 6 metreye kadar ulaşıyor.
14 Kilometrelik Zorlu Hat: Askeri üs bölgesine güvenli lojistik ve ulaşım sağlayan toplam 14 kilometrelik yol projesinin tam yarısı (7 kilometresi) yoğun çalışmalar neticesinde temizlenerek trafiğe açıldı.
Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen yüksek kesimlerde donmuş sert kar tabakalarıyla mücadele eden dozer ve kepçe operatörleri, sarp uçurumların kenarında büyük bir titizlikle ilerliyor.
Yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, geriye kalan 7 kilometrelik tehlikeli kısmı da en kısa sürede temizlemeyi hedefliyor. Yolun tamamen açılmasıyla birlikte, hudut güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçiğin konuşlandığı üs bölgesine güvenli ve kesintisiz karayolu ulaşımı yeniden sağlanmış olacak.