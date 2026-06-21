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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrası İsviçre’de yapılması beklenen müzakere bugün başladı. Taraflar, 60 gün sürmesi beklenen müzakerelerde başta İran’ın nükleer programı ve ABD’nin ambargosu olmak üzere çeşitli konuşları ele alacak.

Savaşın tamamen sona ermesi için başlayan müzakereler başlamadan hemen öncesinde İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmuştu. ABD ordusu ise ticari gemilerin boğazdaki faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü İsviçre’deki müzakerelere çevrilirken ABD Başkanı Trump’tan tehdit yağmuru geldi. Trump, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı kapatırlarsa ‘yok edeceklerini’ savunarak, müzakere heyetine ise “Hatta kahrolası ülkenize bile geri dönmeyeceksiniz” dedi.

ABD’li yayın kuruluşu Fox’a konuşan Trump, mecbur kalmaları durumunda Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü alabileceklerini iddia ederek şunları söyledi:

“ABD, gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Bu, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun "koruyucu meleği" olması anlamına gelir. Bu ayrıca, ABD'nin Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini almasını da içerecek. Mecbur kalırsak Hürmüz'ün kontrolünü alırız.”

PEZEŞKİYAN’A SERT SÖZLER

Trump, açıklamalarında 60 günden sonra istediğini yapabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söylemesine de yanıt veren Trump, "Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etsin. Yoksa ülkenin geri kalanını ele geçiririz" diye yanıt verdi.