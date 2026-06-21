Alman otomotiv devi Audi, dördüncü nesil amiral gemisi sedan modeli A8'in (Typ 4N) üretimini bu yıl itibarıyla sonlandırıyor. İkonik modelin banttan indirilecek olması nedeniyle Audi Japonya, seriye özel bir veda niteliği taşıyan A8 Final Edition versiyonunu resmi olarak duyurdu.
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi
Audi, efsanevi amiral gemisi sedan modeli A8'in üretimine son vermeye hazırlanırken, sadece 88 adet üretilecek olan "A8 Final Edition" versiyonunu Japonya'da görücüye çıkardı. Markanın en prestijli modeli, bu özel koleksiyon serisiyle dördüncü nesline ve yollara veda ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Koleksiyonerleri hedefleyen bu özel seri, dünya genelinde yalnızca 88 adetlik sınırlı üretimle sınırlandırıldı. Audi A8 55 TFSI quattro S line modeli temel alınarak geliştirilen veda versiyonu, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
Aracın kaputunun altında 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo beslemeli motor yer alıyor. Bu güçlü motor, 8 vitesli Tiptronic şanzıman ve 48 voltluk hafif hibrit sistemle desteklenerek yüksek sürüş dinamikleri sunuyor.
A8 Final Edition, dış tasarımında sportif kardeşi S8'den önemli izler barındırıyor. Araçta 10 mm alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon, 21 inçlik özel tasarım jantlar ve Audi S8 modelinden alınan kırmızı fren kaliperleri standart olarak sunuluyor. Ön ızgarada yer alan alüminyum eklentiler ve geniş hava girişleri de otomobilin özel serideki yerini vurguluyor.
Gümüş-gri tonların hakim olduğu iç mekanda, lüks ve konfor detayları ön plana çıkıyor:
Karbon kaplama detaylar,
Masaj, ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip elmas desen dikişli Valcona deri spor koltuklar,
23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi,
Panoramik cam tavan ve arka yolcular için USB şarj girişleri.
Dört farklı gövde rengi seçeneğiyle koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak olan Audi A8 Final Edition'ın başlangıç fiyatı 15.980.000 yen (yaklaşık 100 bin dolar) olarak açıklandı.
A8 modelinin üretiminin durdurulmasıyla birlikte, Audi ürün gamındaki en büyük ve en prestijli model unvanı el değiştiriyor. Bu önemli rolü, bu yaz dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan yeni büyük SUV modeli Audi Q9 devralacak.