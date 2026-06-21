Yeniçağ Gazetesi
21 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi

Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi

Audi, efsanevi amiral gemisi sedan modeli A8'in üretimine son vermeye hazırlanırken, sadece 88 adet üretilecek olan "A8 Final Edition" versiyonunu Japonya'da görücüye çıkardı. Markanın en prestijli modeli, bu özel koleksiyon serisiyle dördüncü nesline ve yollara veda ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 1

Alman otomotiv devi Audi, dördüncü nesil amiral gemisi sedan modeli A8'in (Typ 4N) üretimini bu yıl itibarıyla sonlandırıyor. İkonik modelin banttan indirilecek olması nedeniyle Audi Japonya, seriye özel bir veda niteliği taşıyan A8 Final Edition versiyonunu resmi olarak duyurdu.

1 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 2

Koleksiyonerleri hedefleyen bu özel seri, dünya genelinde yalnızca 88 adetlik sınırlı üretimle sınırlandırıldı. Audi A8 55 TFSI quattro S line modeli temel alınarak geliştirilen veda versiyonu, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

2 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 3

Aracın kaputunun altında 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo beslemeli motor yer alıyor. Bu güçlü motor, 8 vitesli Tiptronic şanzıman ve 48 voltluk hafif hibrit sistemle desteklenerek yüksek sürüş dinamikleri sunuyor.

3 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 4

A8 Final Edition, dış tasarımında sportif kardeşi S8'den önemli izler barındırıyor. Araçta 10 mm alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon, 21 inçlik özel tasarım jantlar ve Audi S8 modelinden alınan kırmızı fren kaliperleri standart olarak sunuluyor. Ön ızgarada yer alan alüminyum eklentiler ve geniş hava girişleri de otomobilin özel serideki yerini vurguluyor.

4 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 5

Gümüş-gri tonların hakim olduğu iç mekanda, lüks ve konfor detayları ön plana çıkıyor:

Karbon kaplama detaylar,

Masaj, ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip elmas desen dikişli Valcona deri spor koltuklar,

5 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 6

23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi,

Panoramik cam tavan ve arka yolcular için USB şarj girişleri.

6 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 7

Dört farklı gövde rengi seçeneğiyle koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak olan Audi A8 Final Edition'ın başlangıç fiyatı 15.980.000 yen (yaklaşık 100 bin dolar) olarak açıklandı.

7 8
Otomobilde bir devir kapandı: Audi veda etti, son versiyon 88 adet üretildi - Resim: 8

A8 modelinin üretiminin durdurulmasıyla birlikte, Audi ürün gamındaki en büyük ve en prestijli model unvanı el değiştiriyor. Bu önemli rolü, bu yaz dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan yeni büyük SUV modeli Audi Q9 devralacak.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro