Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 oranında değer kaybederek 14.017,21 seviyesine geriledi.Düşüş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 44,50 puan ve yüzde 0,32 kayıpla 14.017,21 puana indi.Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 3,49 ile spor sektörü oldu.Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerindeki sert tutumu ve yapay zekâya ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir görünüm sergiliyor.Yurt içinde TCMB’nin açıkladığı verilere göre şubat ayında 12 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcılarında 0,1 puan düşüşle yüzde 22,10’a, reel sektörde 0,90 puan azalışla yüzde 32’ye inerken, hanehalkında değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde kaldı.

Analistler, günün devamında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisinin, yurt dışında ise ABD konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in konuşması ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının öne çıkacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 seviyelerinin destek, 14.100 ile 14.200 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.